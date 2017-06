Liebe Trader,

Das Wertpapier von Krones kämpfte in den letzten sechs Wochen mit dem Widerstandsbereich von rund 114,50 Euro, scheiterte letztendlich aber mit einem Doppeltop und drehte wieder zur Unterseite ab. Im heutigen Handel fiel die Aktie sogar aus einem seit Dezember 2016 bestehenden Aufwärtstrend heraus. Damit dürfte kurzfristig zusammen mit dem Vorhoch bei 117,10 Euro aus Dezember 2015 eine größere Konsolidierungsbewegung eingeleitet worden seien und erlaubt es kurzfristig über entsprechende Short-Positionen an weiteren Abgaben bei Krones zu partizipieren. Noch aber kann sich der Wert kurzfristig oberhalb der Marke von 104,35 Euro halten, was als Selltrigger für weiter fallende Kursnotierungen gilt. Denn erst darunter wird ein Abverkauf wahrscheinlich und dürfte sich aller Voraussicht nach weiter gen Süden ausbreiten.

Short-Chance:

Der unverkennbare Bruch des kurzfristigen Trendkanals impliziert nun erhöhte Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer und dürfte unterhalb von 104,35 Euro zunächst bis in den Bereich des 61,8 % Fibo-Retracements bei grob 100,48 Euro abwärts führen. Darunter könnte sogar das Niveau von 93,51 Euro angesteuert werden, sollten sich Käufer nicht durchsetzen können. Abgesichert sollte die Investition jedoch noch knapp oberhalb der Marke von 107,25 Euro, da mit einem kurzfristigen Pullback zur Oberseite zwingend gerechnet werden muss. Eindeutige Long-Signale auf der Oberseite ergeben sich hingegen erst oberhalb des Niveaus von 110,00 Euro und führen an die Jahreshoch bei 114,50 Euro weiter aufwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 104,35 Euro

Kursziel: 100,48 / 93,51 Euro

Stopp: > 107,25 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,90 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Krones AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 105,50 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

