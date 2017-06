Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-21 / 11:28 *Frankfurt am Main, 21. Juni 2017.* Im Kampf um die besten Fach- und Führungskräfte müssen Unternehmen branchenübergreifend langfristige Personalstrategien entwickeln und mehr Flexibilität zeigen. Dies geht aus dem diesjährigen Markt-Update für die Region Frankfurt/Rhein-Main-Gebiet [1] hervor, das die internationale Personalberatung Robert Walters veröffentlicht hat. Ein fundamentales Thema bleibt der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Erwartet wird, dass einige Banken und Finanzdienstleister ihren Standort oder wichtige Geschäftsfelder nach Frankfurt verlagern werden und im Zuge dessen neuer Recruiting-Bedarf entsteht. Nick Dunnett, Geschäftsführer von Robert Walters Deutschland & Schweiz, meint: "Noch ist nicht ganz absehbar, welches Ausmaß der Brexit auf die Stellenbesetzung im Bereich Banking & Financial Services haben wird, aber wir prognostizieren, dass vor allem im Middle- und Back-Office-Bereich weitere Positionen entstehen." *Schnittstellenpositionen in der IT gewinnen an Relevanz* Ein weiteres bestimmendes Thema ist die fortschreitende Digitalisierung aller Geschäftsbereiche. Diese hat zur Folge, dass sowohl in großen als auch in mittelständischen Unternehmen zahlreiche Schnittstellenpositionen geschaffen werden müssen, um interne und externe Prozesse an die Veränderungen anzupassen. "Ein IT-Experte muss heutzutage mehr mitbringen als nur rein technische Skills, von ihm wird ein grundlegendes Verständnis für die allgemeinen oder auch die spezifischen Geschäftsprozesse erwartet", erklärt Marco Hermle, Associate Director in Frankfurt. *Karriereförderung ausschlaggebend für erfolgreiche Mitarbeiterbindung* Heutzutage ist die Höhe des Gehalts allein längst nicht mehr ausschlaggebend dafür, ob sich ein Bewerber oder eine Bewerberin für eine Position entscheidet. Hoch im Kurs stehen die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, aber auch die Konzepte zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterbildung, die ein Unternehmen anbietet. Nick Dunnett dazu: "Die meisten Kandidaten und Kandidatinnen der jüngeren Generation legen großen Wert auf Karriereförderung und Wertschätzung. Arbeitgeber sollten sich dies zunutze machen und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel auch Bewerbende berücksichtigen, die vielleicht nicht alle Anforderungen erfüllen, aber hohe Bereitschaft zum Einarbeiten in neue Themen mitbringen." *Robert Walters ist als eine der führenden internationalen Personalberatungen spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir projektbasierte und permanente Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten.* - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Manager Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-06-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 584887 2017-06-21 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5cc8445c555bf30bdffdefd7e501522f&application_id=584887&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 05:28 ET (09:28 GMT)