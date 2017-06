Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Berlin/München (pts014/21.06.2017/11:35) - Der Online-Dialogmarketing-Spezialist eyepin wickelt für das PGA-Turnier "BMW International Open 2017" (21.-25. Juni 2017 im Golfclub München Eichenried) das digitale Einladungs- und Gästemanagement ab. Dank personalisierter E-Mail-Einladungen, gebrandeter Event-Sites und automatischer Kalendereinträge für Smartphones konnte der Kundenservice weiter ausgebaut werden. Keine Versionskonflikte mit veralteten Excel-Gästelisten mehr: eyepin, Softwareanbieter für E-Mail- und Event-Marketing mit Sitz in Wien und Berlin, betreut beim traditionsreichen PGA-Turnier "BMW International Open 2017" (21.-25. Juni 2017 im Golfclub München Eichenried) das gesamte digitale Einladungs- und Gästemanagement. Über die Event App der eyepin Marketing Suite werden VIP-Gäste mit personalisierten, mehrsprachigen und gebrandeten E-Mail-Einladungen serviciert. "Für jeden Hauptsponsor stellt eyepin eine gebrandete Event-Site zur Verfügung", erklärt eyepin-Geschäftsführer Franz J. Kolostori: "Die Sponsor-Partner der BMW International Open können diese Einladungen an ihre Top-Kunden versenden und je nach Gast unterschiedliche Tage für die Registrierung freischalten und so eine ausgewogene Auslastung der Spieltage gewährleisten. Die Zuordnung des Gastes zum jeweiligen Sponsor bleibt somit über den gesamten Prozess sichtbar." Mehr Kundenservice, weniger Verwaltungsaufwand Dank der digitalen Event-Marketing-Lösungen von eyepin konnte BMW Golfsport das umfangreiche Einladungsmanagement heuer weiter verbessern: "Ziel war es, unseren Turnier-Partnern eine einfache und serviceorientierte Einladungsabwicklung zu ermöglichen sowie individuell gebrandete Einladungen zu versenden", sagt Jörn Plinke, Projektleiter BMW International Open bei BMW. "Des Weiteren sollte der hohe Aufwand für die Verwaltung der unterschiedlichen Gästelisten pro Partner minimiert werden. Der Komfort für den Gast und das lückenlose Einladungsmanagement haben uns von eyepin überzeugt." Automatische Kalendereinträge für Smartphones Als zusätzlicher Service werden mit der Anmeldebestätigung per E-Mail auch automatisch Einträge für digitale Kalender sowie Kalender-Dateien für Wallets oder Passbooks auf Android-Smartphones und iPhones versendet. Die finalen Gästelisten für die Einlasskontrolle stellt eyepin online zur Verfügung. An- bzw. Abmeldungen werden automatisch aktualisiert, sodass BMW Golfsport jederzeit Überblick über den Anmeldestand und die Auslastung der Spieltage hat. "Versions- und Aktualisierungskonflikte zwischen gedruckten Excellisten gehören damit der Vergangenheit an", so Kolostori. Über eyepin eyepin ist Anbieter einer Marketing Suite. Die integrierten Apps für E-Mail-Newsletter-Marketing, Event-Marketing, Online-Umfragen, Landing-Pages und Social-Marketing erfüllen als maßgeschneiderte Lösungen unterschiedliche Anforderungen für jede Unternehmensgröße. Marketing-Automation sowie intelligente Funktionen zur Datenverarbeitung ermöglichen innovatives und zielgerichtetes Marketing. Vorhandene Schnittstellen verbinden die Tools mit nahezu allen am Markt befindlichen Lösungen für die Kundenverwaltung. Neben der Softwarelösung bietet eyepin seinen Kunden auch Konzeption, Kampagnenplanung sowie Kreativleistungen an. Vorhandene Gütesiegel und Zertifizierungen wie z.B. die Zertifizierung durch die Certified Senders Alliance (CSA) garantieren die Einhaltung rechtlicher und technischer Standards sowie eine hohe Zustellqualität. Zahlreiche europäische Unternehmen versenden täglich ihre E-Mail-Kampagnen über eyepin an viele Millionen Empfänger, darunter T-Mobile, ProSiebenSat.1, das Bundesministerium der Finanzen, Daimler, OMV und die Österreichische Post AG. http://www.eyepin.com (Ende) Aussender: Himmelhoch - Text, PR & Event Ansprechpartner: Alexander Tschida Tel.: +43 650 4458002 E-Mail: alexander.tschida@himmelhoch.at Website: www.eyepin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170621014

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 05:35 ET (09:35 GMT)