Das Essener Landgericht hat das Verfahren gegen den ehemaligen Manager Thomas Middelhoff eingestellt. Eigentlich sollte der Prozess gegen den früheren Arcandor-Chef bis Jahresende dauern.

Das Landgericht hat das Verfahren gegen den 64-Jährigen wegen Anstiftung zur Untreue nur sechs Wochen nach Eröffnung eingestellt. Grund für den früheren Schlussstrich sei, dass die zu erwartende Strafe angesichts der gegen Middelhoff bereits in einem früheren Verfahren verhängten dreijährigen Haftstrafe "nicht beträchtlich ins Gewicht falle", sagte der Vorsitzende Richter Edgar Loch am Mittwoch. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Die notwendigen eigenen Auslagen muss Middelhoff dagegen selbst zahlen. Denn der Tatverdacht sei nach der bisherigen Beweisaufnahme nicht so weit entkräftet, dass es angemessen sei, diese Kosten der Staatskasse aufzubürden, sagte der Richter.

Middelhoffs Verteidigerin Anne Wehnert begrüßte die Verfahrenseinstellung, da ihrem Mandanten damit ein langwieriges Verfahren erspart bleibe. Sie betonte jedoch gleichzeitig, dass sie "absolut sicher" sei, dass am Ende einer vollständigen Beweisaufnahme ein Freispruch gestanden hätte. Die Staatsanwaltschaft hatte ...

