Neuss - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9) im Rahmen des Folgeratings unverändert auf BB festgesetzt, so die Creditreform Rating AG.Dies gründe auf der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns im Allgemeinen. Die Geschäftsaussichten seien auf Basis der Projektpipeline und der in Umsetzung befindlichen Projekte als gut zu bezeichnen. Die geplante Profitabilität aus dem erweiterten Geschäftsmodell und insgesamt die Erfüllung der ambitionierten Mehrjahresplanung in operativer, finanzieller und bilanzieller Hinsicht bleiben abzuwarten, so die Creditreform Rating AG. Die EYEMAXX Real Estate AG sei aufgrund diverser Anleihen blockendfälligen Finanzierungsrisiken ausgesetzt, die sich bei Nichtwandlung der Wandelanleihen verstärken würden. Bei derzeit auskömmlicher Liquidität und unter Berücksichtigung des Chancen-/Risikoprofils halten wir die Beibehaltung des Ratings für angemessen, so die Creditreform Rating AG. Der Ausblick sei stabil. (News vom 19.06.2017) (21.06.2017/alc/n/a)

