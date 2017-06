Unterföhring (ots) -



- Drehstart am 4. Juli in Berlin und Umgebung - In den Hauptrollen: Christiane Paul, Mark Waschke, Devid Striesow, Fabian Hinrichs, Nora von Waldstätten - Exklusive Ausstrahlung bei Sky ab Herbst 2018 - Green Production: Umweltfreundliche Produktion



Die Dreharbeiten der deutschen Sky Original Production "Acht Tage", die gemeinsam mit NEUESUPER entsteht, werden am 4. Juli in Berlin und Umgebung beginnen. Für die Hauptrollen in der achtteiligen Dramaserie über die vermutlich letzten acht Tage der Menschheit, konnten unter anderem Christiane Paul, Mark Waschke, Fabian Hinnrichs, Devid Striesow und Nora von Waldstätten verpflichtet werden. Die Regie der Serie übernehmen Stefan Ruzowitzky ("Anatomie 1 + 2") und Michael Krummenacher ("Wenn alle da sind", "Heimatland"). Als Showrunner fungiert Rafael Parente, das Script wurde gemeinschaftlich im NEUESUPER Writersroom verfasst. Die Ausstrahlung auf Sky ist für Herbst 2018 geplant. "Acht Tage" wird nach den Kriterien des Grünen Drehpasses der Film Kommission Hamburg Schleswig Holstein gedreht. Gefördert wird die Produktion vom Medienboard Berlin Brandenburg, FFF Bayern und dem German Motion Picture Fund.



Frank Jastfelder, Director Drama Production bei Sky Deutschland: "'Acht Tage' ist eine Ensemble Serie mit großartigen Charakteren. Wir freuen uns außerordentlich, dafür eine solch hochkarätige Besetzung gewonnen zu haben. Damit wird der Weltuntergang zum Fernseherlebnis."



Rafal Parente, Produzent von NEUESUPER: "Was würdest du tun, wenn du nur noch acht Tage zu leben hättest? Das Konzept ist so klar und unverkopft und bietet gleichzeitig viel Raum für emotionale Konflikte, packende Handlung sowie einen gesellschaftspolitischen Diskurs. Es geht um das Ausbrechen des Individuums aus einer gesellschaftlichen Struktur, um die Neuordnung der Gemeinschaft und der Familie als ihr kleinstes Fragment, und wurde so noch nie als TV-Serie realisiert", so Parente. "Mit Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher haben wir ein hochkarätiges wie erfrischendes Regie-Team gefunden. Die zwei sprechen eine gleiche Sprache und haben hohe inhaltliche und visuelle Ansprüche. Sky Deutschland und Sky Vision als Weltvertrieb sind die perfekten Partner für 'Acht Tage'. Sie lassen uns und den Kreativen inhaltliche Freiheit und unterstützen uns tatkräftig, mutige und innovative Wege zu gehen."



Über "Acht Tage":



Ein 60 Kilometer großer Meteor rast mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Und es bleiben nur noch acht Tage. Realistisch, glaubwürdig und dadurch umso ergreifender erzählt "8 Tage" die Geschichte des drohenden Weltuntergangs aus der Perspektive einer ganz normalen Berliner Familie. Vor dem Hintergrund der Katastrophe brechen verborgene und offene Konflikte auf, die sich zunehmend verdichten. Von einer ausgeklügelten Rettungsstrategie oder der Lage der Nation erfahren die Mitglieder der Familie höchstens aus dem Fernsehen. Dadurch schwanken die Menschen zwischen Hysterie und Verharmlosung und alle reizen alle Aspekte ihres Lebens bis zum Exzess aus. Doch am Ende stellt sich für alle die eine Frage: Was ist dir im letzten Augenblick wirklich wichtig? "Acht Tage" ist die erste Eigenproduktion von Sky Deutschland, die nach den Kriterien des Grünen Drehpasses der Film Kommission Hamburg Schleswig Holstein gedreht wird. Neben der Reduktion von CO2 bei Reisen, Produktionsfahrten und der Stromversorgung der technischen Geräte liegt Sky vor allem das Thema Müllvermeidung am Herzen. Im Rahmen der internationalen Kampagne Sky Ocean Rescue setzt sich das Unternehmen langfristig für die Vermeidung von Einweg-Plastik ein.



Facts:



Originaltitel: "8 Tage", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, D 2017. Regie: Stefan Ruzowitzky, Michael Krummenacher. Drehbuch: Rafael Parente, Benjamin Seiler, Peter Kocyla. Produzent und Showrunner: Rafael Parente. Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter. Producer: Florian Kamhuber. Darsteller: Christiane Paul, Mark Waschke, Fabian Hinrichs, Nora von Waldstätten, Devid Striesow, Veit Stübner, Lena Klenke, Claude Heinrich.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



