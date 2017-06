Liebe Trader,

Die letzten größeren Hochs markierte die Aktie von American Express im Sommer 2014 bei 96,24 US-Dollar und drehte anschließend wieder zur Unterseite ab. Das Jahr 2015 über beherrschte ein klarer Abwärtstrendkanal das Kursgeschehen, bis im Februar letzten Jahres das Papier um 50,27 US-Dollar aufschlug. Erst an dieser Stelle gelang es eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, die im Juli 2016 sogar über den kurzfristigen Abwärtstrend aufwärts geführt hat. Die Folge waren anschließend Kursgewinne an das Widerstandsniveau von rund 82,00 US-Dollar - ab März dieses Jahres beherrscht jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierungsbewegung die Aktie - Auffällig hierbei ist jedoch die Form des Zwischenstopps, die sich in einer astreinen W-Formation präsentiert und nun zur Oberseite aufgelöst worden. Das daraus resultierende Rally-Potential dürfte weitere Kursgewinne bereithalten und bietet eine hervorragende Long-Chance auf Sicht der kommenden Wochen.

Long-Chance:

Die letzten Handelstage zeigen sich besonders stark und führten direkt über die Hochs aus diesem Jahr aufwärts - ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau dürfte schließlich weiteres Kurspotential freisetzen und zunächst an die Zwischenhochs aus 2015 bei 87,72 US-Dollar aufwärts führen. Aber erst darüber wird weiteres Potential zu den Jahreshochs aus 2014 bei 96,24 US-Dollar frei und ermöglicht es Anlegern das volle Potential über entsprechende Long-Positionen auszuschöpfen. Die Verlustbegrenzung sollte das Niveau von grob 78,50 US-Dollar aber noch nicht übersteigen. Ein Kursrutsch unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 75,18 US-Dollar kann hingegen zu einem Kursrutsch zurück auf die Unterstützungszone um 67,34 US Dollar abwärts führen. Wünschenswert für weitere Gewinne wäre allerdings noch ein Wochenschlusskurs oberhalb der W-Formation.

Einstieg per Market-Buy-Order: 82,51 US-Dollar

Kursziel: 85,00 / 87,72 / 90,00 US-Dollar

Stopp: < 78,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,01 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



American Express Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 82,51 US-Dollar; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

