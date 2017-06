Lieber Leser,

die Bankenlandschaft in Deutschland ist erneut ins Gespräch geraten. So sollen Banken mit umstrittenen sogenannten "Cum-Ex"-Geschäften massiv an Steuerhinterziehungen mitgewirkt haben. Unabhängig davon, ob dies so ist, trübt das die Stimmung von Investoren, die mögliche Zahlungen oder Strafen der Banken fürchten. Bei der Commerzbank allerdings ist die Angst derzeit noch nicht so stark ausgeprägt. So konnte die Aktie binnen Wochenfrist gut 2 % zulegen. ... (Frank Holbaum)

