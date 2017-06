Lauda-Königshofen - Krones-Aktie: Erhöhte Abgabebereitschaft - Chartanalyse In den letzten sechs Wochen hat das Wertpapier von Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) versucht, über das Widerstandsniveau von rund 114,50 Euro anzusteigen, scheiterte letztendlich aber mit einem Doppeltop und drehte wieder zur Unterseite ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...