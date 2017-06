Neustadt an der Aisch (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erneut hat diedruckerei.de in Digitaldrucktechnik investiert. Die Onlinedruckerei hat ihren Maschinenpark um eine HP Indigo 12000 erweitert. "Anlass für den Kauf war ein stark gestiegenes Auftragsaufkommen in den Bereichen Kleinauflagen und Blitzdruck-Produkte, welche noch am Werktag der Bestellung produziert werden. Mit HP Indigo-Technologie können wir den Wünschen unsere Kunden noch besser gerecht werden", kommentiert Dr. Michael Fries, CEO von diedruckerei.de, die Neuanschaffung.



Preissenkung durch Effizienzsteigerung



Durch den vergrößerten Maschinenpark und aktuelle Prozessoptimierungen hat diedruckerei.de die Preise für DIN-A3-Plakate bis zu einer Auflage von 500 Stück und mit den beiden Papiervarianten 135 g/m² Bilderdruckpapier und 115 g/m² Affichenpapier um bis zu 30 Prozent gesenkt. "Durch das große Bogenformat der HP Indigo können wir im Sammeldruck arbeiten und auch Kleinauflagen von Produkten wie etwa DIN-A3-Plakaten wirtschaftlich sinnvoll herstellen. Davon profitieren nun unsere Kunden und Reseller. Der Preisvorteil ist für sie erfahrungsgemäß nach wie vor eines der entscheidendsten Kaufkriterien", erklärt diedruckerei.de-CEO Michael Fries.



Aufbau in Rekordzeit



"Für Kunden wie diedruckerei.de, die die neuen Druckkapazitäten sehr schnell benötigen, setzen wir drei bis vier Monteure ein. Deshalb konnte die HP Indigo 12000 in nur drei Tagen betriebsbereit gemacht werden" erklärt Francesco Crotti, Sales Director EMEA bei HP Graphics. Ralf Schraud, Leiter Digitaldruck bei diedruckerei.de, ergänzt: "Die Installation eines solchen High-Tech-Gerätes ist sehr aufwändig. Es ist nicht damit getan, die Maschine aufzustellen und einen Stecker in die Steckdose zu stecken." Gleichzeitig mit dem Aufbau musste die passende Infrastruktur geschaffen werden: Strom, Netzwerk und Kühlleitungen wurden simultan verlegt. Für das laufende Jahr sind bei diedruckerei.de noch weitere Investitionen in den Maschinenpark geplant.



Größerer Farbraum und mehr Bedruckstoffe



Höhere Produktivität durch kürzere Rüstzeiten und eine verbesserte Software machte die HP Indigo 1200 zu einer interessanten Investition für diedruckerei.de. Die neue Digitaldruckmaschine verfügt über sieben Farbwerke, wodurch ein größerer Farbraum abgebildet werden kann. Der Farbauftrag auf das Substrat erfolgt nicht nacheinander, sondern zusammen, wodurch wesentlich mehr Trägermaterialien bedruckt werden können, was die Flexibilität weiter erhöht. Pro Monat können bis zu zwei Millionen Drucke produziert werden.



Über diedruckerei.de



Die Onlineprinters GmbH war mit ihrer Gründung im Jahr 2004 einer der ersten Onlineshops für Drucksachen in Europa. Als einzige der großen Onlinedruckereien entstand das E-Commerce-Unternehmen aus einem traditionellen Druckbetrieb. Alle Produkte werden ausschließlich in den hauseigenen Werken am deutschen Firmensitz in Neustadt an der Aisch produziert.



Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de" https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU



OTS: Onlineprinters GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75635 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75635.rss2



Pressekontakt: diedruckerei.de / Onlineprinters GmbH Patrick Piecha Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 9161 6209807 +49 174 3077250 presse@diedruckerei.de www.diedruckerei.de