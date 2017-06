Das Wertpapier eines der weltgrößten Pharmakonzerne Pfizer hat sich in der letzten vier Wochen durchaus fest gezeigt und ist an seine kurzfristige Abwärtstrendlinie seit Mitte letzten Jahres herangelaufen - Nun steht ein potentieller Ausbruch zur Debatte und bietet dadurch hervorragende Long Chancen.

Übergeordnet kann seit dem Ausbruch über das Widerstandsniveau von 28,60 US-Dollar in 2013 eine grobe Seitwärtsphase in dem Wertpapier von Pfizer eingezeichnet werden, die auf der Oberseite bei 37,39 US-Dollar eingegrenzt wird. Von diesem Kursniveau aus sind die Notierungen in der zweiten Jahreshälfte 2016 zwar ein gutes Stück weit zurückgekommen, konnten sich aber bereits 29,83 US-Dollar und somit über den Jahrestiefstständen nachhaltig stabilisieren und wieder zur Oberseite abdrehen. Auf der Oberseite etablierten Markteilnehmer jedoch einen untergeordneten Abwärtstrend, der sämtliche Anstiegsversuche bisher blockiert ...

