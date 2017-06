Damit sei der Test nun kommerziell verfügbar in jenen Ländern, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Der Test ist demnach gemäss dem ersten internationalen WHO-Standard zur Harmonisierung von CMV-Testresultaten in Krankenhauseinrichtungen standardisiert. CMV (Cytomegalovirus) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...