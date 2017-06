FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen in puncto Umsatzentwicklung haben die Aktien der Software AG am Mittwoch belastet. Sie fielen am Nachmittag auf ein Tagestief bei 41,11 Euro. Zuletzt notierten sie noch 1,71 Prozent im Minus bei 41,43 Euro.

Ein Händler verwies auf einen Investorenbrief, demzufolge wegen des zuletzt stärkeren Euro nur noch mit wenig oder keinem positiven Wechselkurseinfluss auf dem Umsatz im zweiten Quartal gerechnet werde. Analysten würden indes bei ihren Erwartungen im Durchschnitt noch von einem starken Rückenwind wie im ersten Quartal ausgehen./mis/he

ISIN DE0003304002

AXC0198 2017-06-21/16:06