WIEN, OSTERREICH -- (Marketwired) -- 06/21/17 -- Der globale Datenverkehr wächst weiterhin stark an. Das belegt der kürzlich veröffentlichte Visual Networking Index (VNI) von Cisco, welcher die Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2021 beleuchtet. Die Studie prognostiziert, dass bis im Jahr 2021 die weltweite Anzahl der Internetnutzer von 3,3 auf 4,6 Milliarden steigen wird, das entspricht dann 58 Prozent aller Menschen. Der globale IP-Datenverkehr wächst in den nächsten fünf Jahren auf das 3-fache an und erreicht 3,3 Zettabyte.

M2M-Verbindungen, die das Internet der Dinge (IoT) ausmachen, werden im Jahr 2021 erstmals mehr als der Hälfte aller 27,1 Milliarden Geräte und Vernetzungen ausmachen. Sie sorgen 2021 für 5 Prozent des gesamten IP-Traffics. Dieses Wachstum wird vor allem durch Innovationen in Smart Homes, dem vernetzten Gesundheitswesen, intelligenten Autos und weiteren M2M-Services der nächsten Generation vorangetrieben. Mit dem Aufkommen vernetzter Anwendungen wie Fitness-Tracker, Arzneimittelspender und Notfallmelder wird das Gesundheitswesen global gesehen die am schnellsten wachsende Branche im Bereich IoT sein mit einer jährlichen Wachstumsrate von 30 Prozent und gefolgt von intelligenten Autos und Smart Cities (jeweils 29 Prozent).

Achim Kaspar, General Manager Cisco Austria: "Das Internet of Things ist keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits Realität - das zeigen die Zahlen zu den M2M-Verbindungen sehr deutlich. Wir sehen das in der Praxis auch in Österreich, vor allem im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch bei Smart City-Projekten. In Kürze startet ein Pilotprojekt in der Stadt Linz, wo die intelligente Steuerung der Straßenbeleuchtung sowie der Einsatz von Umweltsensoren zur Erfassung und Analyse von Umweltdaten getestet wird. Der Einsatz von intelligenten Straßenbahnen - ebenfalls in Linz - oder auch die Vernetzung von Sensoren und Kameras zur Verkehrsbeobachtung und -steuerung auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen sind bereits reale Anwendungen von IoT."

Trends für Westeuropa

Gemäß Ciscos VNI-Studie wird es im Jahr 2021 alleine in Westeuropa 3,8 Milliarden vernetzte Geräte geben, was pro Person etwa 9 Geräten entspricht. 30 Prozent dieser Geräte werden mobil vernetzt und 63 Prozent davon werden M2M-Module sein.

In Westeuropa verhalten sich die Wachstumszahlen des gesamten IP-Traffics mit einer Verdreifachung analog zur weltweiten Rate. Cisco schätzt, dass in der westlichen Region Europas in fünf Jahren 27 Prozent des IP-Traffics von PCs, 34 Prozent von TVs, 21 Prozent von Smartphones, 10 Prozent von Tablets und 8,1 Prozent von M2M-Modulen stammen. Während sich die durchschnittliche Breitband-Geschwindigkeit bis in fünf Jahren um das 1,8-fache steigern wird, kann für die mobile Verbindungsgeschwindigkeit eine Steigerung um das 3-fache erwartet werden.

Mehr Datenvolumen durch mobile Geräte und Video in Westeuropa

In Westeuropa wird für den gesamten mobilen Datenverkehr nochmals großes Wachstum erwartet. So prognostiziert der VNI bis im Jahr 2021 einen Anstieg des mobilen Traffics um das 6-fache, was einer jährlichen Steigerungsrate von 41 Prozent entspricht. Während der mobile Datenverkehr im Jahr 2016 erst 5 Prozent des gesamten IP-Traffics ausmachte, wird die Rate im Jahr 2021 bei 11 Prozent liegen.

Auch das Medium Video gewinnt in den kommenden fünf Jahren weiter an Bedeutung. Gemäß der neusten VNI-Studie wird Video Traffic den größten Teil am gesamten Internetverkehr ausmachen. So werden Videos bis 2021 in Westeuropa 78 Prozent des gesamten Datenvolumens einnehmen, im Jahr 2016 waren es 66 Prozent. Fast 61 Prozent des Video-Traffics wird durch HD-Qualität und 20 Prozent sogar durch Ultra HD erzeugt werden. Weiter steigen wird zudem der Anteil des Datenverkehrs von Live-Internet-Video. Bis im Jahr 2021 erwartet Cisco für Westeuropa einen Anstieg um das 16-fache auf 13,5 Prozent. Auch Internet-Gaming wird stark zunehmen. Im Bereich Gaming prognostiziert Cisco einen Anstieg auf 8 Prozent des gesamten Datenvolumens.

Giga, Tera, Exa, Zetta - byte und bit

Im Alltag spielen Datenmengen vor allem bei der Abrechnung im Mobilfunk eine Rolle, in der Regel erfolgt diese in Gigabyte-Paketen. 1 Gigabyte genügt für Webseiten, E-Mails und Apps, lediglich Fotos und vor allem Videos erzeugen deutlich mehr Datenverkehr. Ein Terabyte sind 1.000 Gigabyte, ein Exabyte sind eine Million Gigabyte, ein Zettabyte sind eine Milliarde Gigabyte.

Bandbreiten werden in Megabit pro Sekunde angegeben und beschreiben die maximal übertragbare Datenmenge pro Zeiteinheit. Die Bandbreite spielt bei den möglichen Anwendungen, zum Beispiel 4K-Videostreaming, und bei den monatlichen Kosten von DSL- oder Kabelanschlüssen eine Rolle. Die Übertragung von 1 Gigabyte über einen DSL-Anschluss mit einer Bandbreite von 50 Megabit pro Sekunde dauert rein rechnerisch weniger als drei Minuten.

Über den Cisco Visual Networking Index

Der 12. Visual Networking Index (VNI) von Cisco basiert auf unabhängigen Vorhersagen von Analysten, realen Messwerten mobiler Datennutzung und eigenen Erhebungen von Cisco zu IP-Datenverkehr und -Services. Eine detaillierte Beschreibung der Methodik befindet sich in der Studie.

