Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation ger uppdatering om översvämningen vid Cerro Bayo-verksamheten

TORONTO, 21 juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX:MND) ger en uppdatering och ytterligare information om översvämningen vid Cerro Bayo-verksamheten som man först rapporterade den 9 juni 2017 samt gav en uppdatering om den 14 juni 2017.

Den 9 juni 2017, mellan kl. 03:00 och 04:00 lokal tid, inträffade en katastrofal översvämning i Delia NW-gruvan, en av de tre producerande gruvorna vid anläggningen. Delia NW-ådran i olycksområdet ligger cirka 100 meter inåt landet från den ursprungliga stranden vid Laguna Verde. Den ursprungliga sjöstrandens landsänkning har skapat en ny vik i sjön, som mäter cirka 100 gånger 100 meter.

Omgående efter översvämningen stängdes verksamheten i dagbrottet och under jord av på ett säkert och ordnat sätt, och den förblir avstängd. Den 16 juni utlyste den chilenska regeringen "undantagstillstånd" för den chilenska kommunen Chico (där Cerro Bayo är beläget). Detta gör det möjligt för chilenska myndigheter att kontrollera platsen och koordinera sökningsarbetet, som beskrivs nedan. Mandalay stödjer och respekterar undantagstillståndet, eftersom det bidrar till såväl säkerheten på platsen som sökningsarbetet.

Två gruvarbetare, Jorge Sanchez och Enrique Ojeda, saknas fortfarande i Delia NW-gruvan. Fram till nu har sökningsarbetet efter dem bland annat bestått av:

Pumpning från den översvämmade rampen och utrymningsvägen. Detta har inte åstadkommit någon reducering av vattennivån på grund av den hydrauliska konduktiviteten med sjön.

Borrning av flera hål till gruvans bottennivå cirka 200 meter under ytan.

Lördagen den 17 juni korsade två av dessa hål målet där gruvarbeten hade pågått, och man fann vatten och lera men ingen instängd luft.

Två ytterligare hål borras nu för att korsa gruvområdet, där det närmaste räddningsrummet fanns i förhållande till var gruvarbetarna arbetade. Dessa hål förväntas nå sitt mål på morgonen onsdagen den 21 juni. Räddningsrummen är dock konstruerade för att skydda mot förorenad luft och inte mot det betydliga vattentryck som Mandalay nu tror finns i området.

Dessutom hade man inlett bygget av en skyddsvall för att isolera den nya viken från resten av sjön, vilket eventuellt kan göra det möjligt att pumpa ut vatten från gruvan. Arbetet med denna skyddsvall har avbrutits av säkerhetsskäl.

Dykexperter från militären och undervattensdrönare från den chilenska staten har utforskat den översvämmade rampen och den nya viken. På grund av det grumliga vattnet var det inte möjligt att få ut någon användbar information.

Mandalay har fått omfattande resurser och stöd från chilenska myndigheter på olika nivåer, däribland militär, polis, Sernageomin och gruvministeriet. Dessutom har lokala gruvföretag, borrningsföretag och entreprenörer anlitats i sökningsarbetet.

Beträffande denna händelses eventuella inverkan på Cerro Bayo-verksamheten, noterar Mandalay att:

Cirka 12 000 ton ädelmetallmalm fanns kvar på bottennivån när olyckan inträffade, vilket motsvarar cirka 12 dagar av brytningsvolym med den nuvarande takten på 1 000 ton om dagen. Därför förväntas den omgående inverkan på reserverna och den slutliga totala produktionen vid anläggningen vara liten.

De två återstående producerande gruvorna är för närvarande Coyita och Delia SE. Båda är belägna nära och under Laguna Verde. Dessa gruvor planeras stå för en betydande del av återstoden av gruvplanen, och bägge är intakta och icke översvämmade. Bolaget bekräftar att återupptagandet av arbetet vid någon av gruvorna vid Cerro Bayo kommer att bero på resultatet från de omfattande analyserna av orsaken till olyckan vid Delia NW, samt den efterföljande riskanalysen beträffande ett återupptagande och slutligen på myndighetstillstånd. Detta kommer sannolikt att ta flera månader i anspråk.

De andra två gruvorna i den nuvarande gruvplanen är Marcela- och Raul-gruvorna. Båda dessa har bearbetats tidigare av den föregående ägaren och är just nu föremål för ansökan om tillstånd för återupptagande av verksamheten. De är belägna långt från sjön och är även isolerade från översvämningsrisk. Ingen drift kommer att ske vid dessa gruvor förrän utredningen och riskanalysen för gruvplanen i sin helhet är slutförd.

Så snart det intensiva sökandet är slutfört, kommer Mandalay att inleda samtal med fackföreningar och myndigheter gällande gruvans framtid.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, sa: "Våra tankar finns hos Jorges och Enriques familjer, vänner och medarbetare. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att hitta dem. Bolaget är ytterst tacksamt för ansträngningarna, solidariteten och stödet från medarbetare, entreprenörer, leverantörer, gruvministeriet, militären, den regionala regeringen i Aysén, Sernageomin, brandkåren i Chico och andra som deltagit aktivt".

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" med betydelsen som återfinns i gällande värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017. Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig avsevärt från de bedömningar som görs i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som nämns ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de bedömningar som görs i de framåtsyftande uttalandena i detta pressmeddelande, återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att förmodade tillgångar, som upptäcks på grund av ytterligare borrning, kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har strävat efter att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias, då faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som förutses i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden.

