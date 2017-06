Die Aktionäre des französischen Energiekonzerns Total (ISIN: FR0000120271) haben auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2017 eine Jahresdividende in Höhe von 2,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen. Dabei hatten die Anteilsinhaber die Wahlmöglichkeit, die Schlussdividende in Höhe von 0,62 Euro je Aktie in bar oder in der Form von Aktien (Aktiendividende) zu erhalten. 52 Prozent der Aktionäre ...

