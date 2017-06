Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA13566W1086 CES Energy Solutions Corp. 21.06.2017 CA15713J1049 CES Energy Solutions Corp. 22.06.2017 Tausch 1:1

CA8798541071 Temple Hotels Inc. 21.06.2017 CA8798542061 Temple Hotels Inc. 22.06.2017 Tausch 6:1

CA33833E1034 Fjordland Exploration Inc. 21.06.2017 CA33833E2024 Fjordland Exploration Inc. 22.06.2017 Tausch 5:1

BMG215AW1055 China Zenith Chemical Group Ltd. 21.06.2017 BMG215AW1139 China Zenith Chemical Group Ltd. 22.06.2017 Tausch 4:1