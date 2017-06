Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-21 / 16:20 *Invent Farma / neuraxpharm Group geben die Übernahme von FB Health in Italien bekannt* _Nach der Bildung der Gruppe Invent Farma / neuraxpharm von Apax Partners im August 2016 wurde nun die erste Akquisition getätigt. _ *Barcelona und Düsseldorf, 21 Juni, 2017. *Die Invent Farma / neuraxpharm Gruppe (die Gruppe), eine führende Generikafirma in der Fachrichtung ZNS, gab heute die Übernahme von FB Health S.p.A. (FB Health), eine in Italien beheimatete Pharmafirma mit dem Fokus auf Neurologie und Psychiatrie bekannt. Ansässig in Ascoli Piceno, Italien, setzt FB Health das Augenmerk auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln für die Prävention und Behandlung von Erkrankungen in der Psychiatrie, Neurologie und Geriatrie. FB Health wurde von Dr. Francesco Bellini, einem Pionier der antiviralen Therapie und Alzheimer-Pharmakontwicklung, gegründet. FB Health wird das neueste Mitglied der Gruppe sein, welche aus von Apax Partners beratenden Fonds, einer der führenden Private Equity Unternehmen, erworben wurde. Dieser Unternehmenskauf erweitert die internationale Gruppe um das das vierte Land nach Deutschland, Spanien und Polen. "Wir sind erfreut, das komplette FB Health Team in unserer Gruppe begrüßen zu können und möchten die Entwicklung, mehrere ZNS Produkte von den Schwesterfirmen in Italien etablieren zu können, unterstützen. Durch diese Akquisition und weitere, noch ausstehende Unternehmenskäufe, wird unser Ziel, eine Pan-Europäische ZNS Gruppe zu werden, einen wesentlichen Schritt nach vorne gebracht, betonte Stephan Walz, Chief Executive Officer von Invent Farma / neuraxpharm Group. Dr. Francesco Bellini, Chairman von FB Health, kommentierte den Transfer wie folgt: "Ich bin sehr stolz auf die Erfolge von FB Health in Italien in den letzten Jahren. Ich danke dem Management und den Mitarbeitern für Ihren Einsatz und Know-How und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg als Mitglied der Invent/Neuraxpharm Familie." Marco Marchetti, CEO von FB Health sagte: "Wir danken unseren vorherigen Gesellschaftern für die stetige Unterstützung der letzten Jahre. Nun sind wir glücklich und optimistisch gestimmt, ein Teil der Invent Farma / neuraxpharm Familie zu werden. Wir verfolgen die gemeinsame Strategie noch ungenutzte Potenziale im ZNS Bereich abzudecken. Wir sind erfreut, zur Beschleunigung der Verschmelzung der Gruppe beizutragen. Dies ist die erste Akquisition von Invent Farma / neuraxpharm nach Gründung der Gruppe durch von Apax Partners beratende Fonds im August 2016. Der Abschluss des Verkaufs ist noch Gegenstand einer üblichen kartellrechtlicher Überprüfung, welche voraussichtlich schnell erfolgen wird. Weitere Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. *Über Invent Farma / neuraxpharm Group *(www.invent-farma.com [1] und www.neuraxpharm.de [2]) Gegründet im August 2016, nach Akquisition durch von Apax Partners beratende Fonds, ist die Gruppe Invent Farma / neuraxpharm ein führender Generikaanbieter für die Behandlung von Erkrankungen des ZNS geworden. Die Gruppe ist eine Kombination aus der in Barcelona ansässigen Invent Farma und der nahe Düsseldorf gelegenen neuraxpharm. Invent Farma hat 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln, während neuraxpharm ein Führer der ZNS Marken ist. Seit 30 Jahren vertrauen Fachärzte, Apotheker und Patienten den Produkten von neuraxpharm. Die Gruppe markiert, durch Qualigen und neuraxpharm, Generika durch ein gemeinsames Portfolio von überwiegend differenzierten Produkten hauptsächlich im ZNS-Bereich. Zusätzlich verfügt die Gruppe über zwei Produktionsstätten in Spanien: eine Firma produziert Wirkstoffe mit ausgewiesener Expertise im Atemwegsbereich (Inke) und die andere produziert FDFs in verschiedenen therapeutischen Bereichen (Lesvi). *Über FB Health* (www.fb-health.com [3]) FB Health ist ein in Italien niedergelassene Pharmafirma, gegründet in 2010 und spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln für die Prävention und Behandlung von Krankheitsbildern der Altersmedizin, mit speziellem Augenmerk auf die Neurologie, Geriatrie und Psychiatrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: *Judit Pont* - Corporate Communication Responsible *INVENT FARMA HOLDING SPAIN S.L. * Avda. Barcelona, 69 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Spanien Tel. +34 93 475 96 00 jpont@invent-farma.com www.invent-farma.com [1] - www.neuraxpharm.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: neuraxpharm / Invent Farma Group Schlagwort(e): Industrie 2017-06-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 