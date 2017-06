Zürich (ots) - Beim Detailhandelskonzern Migros steht die Zukunft

der Tochter Office World zur Debatte. Mehrere Personen berichten

gegenüber der «Handelszeitung» von den Plänen der Migros, sich vom

Bereich Büromaterial zu trennen. «Verkauft werden soll die gesamte

Office-World-Gruppe», sagt eine mit der Angelegenheit vertraute

Person. «Und nicht nur die Läden.» Die Migros will sich dazu nicht

äussern. «Gerüchte und Spekulationen kommentieren wir nie», teilt der

Detailhändler mit.



Noch befindet sich das Verkaufsprojekt in einer frühen Phase. Erst

seit einigen Wochen ist die Migros-Tochter auf dem Markt, und ein

erfolgreicher Abschluss ist naturgemäss nicht gewiss. Die Gruppe

machte letztes Jahr mit 450 Mitarbeitenden 179 Millionen Franken

Umsatz. Sie umfasst den Retail-Anbieter Office World mit noch 24

Standorten in der Schweiz und die Büromaterialfirma IBA, die an

Firmen liefert.



