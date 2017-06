Zürich (ots) - Gegen den Medienunternehmer und Präsidenten des FC

Basel, Bernhard Burgener, ermittelt die Staatsanwaltschaft München.

«Wegen des Verdachts auf Untreue, Insiderhandel und anderen

Straftaten», sagt Hildegard Bäumler-Hösl, Sprecherin der Münchner

Staatsanwaltschaft, in der neusten Ausgabe der «Handelszeitung». Es

gilt die Unschuldsvermutung. Bernhard Burgener bestätigt in einer

schriftlichen Stellungnahme, dass die Staatsanwaltschaft ein

Ermittlungsverfahren eingetragen habe: «Die Frage, ob ein

Anfangsverdacht besteht, wird hingegen nach unserer Kenntnis noch

geprüft.»



Unbestritten ist, dass das Münchner Ermittlungsverfahren in

Zusammenhang steht mit der Auseinandersetzung zwischen Constantin

Medien und den von Burgener vertretenen Schweizer Gesellschaften

Highlight Communications und Highlight Event and Entertainment. Denn

der Anhandnahme durch die bayrischen Strafverfolger ging Ende April

eine Strafanzeige der Constantin Medien gegen ihren früheren CEO

Bernhard Burgener und weitere Personen aus seinem Umfeld voraus.

Constantin Medien selbst will sich zur Strafanzeige gegen ihren

Ex-Chef nicht äussern: Man kommentiere keine laufenden Verfahren.



Bernhard Burgener dagegen sieht sich als Opfer einer «regelrechten

Kampagne» des Constantin-Präsidenten Dieter Hahn. Die beiden

Unternehmer streiten seit Jahren um die Vorherrschaft beim

Medienkonzern. «Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele unsachliche

Attacken in den letzten Monaten erfolgten», erklärt Burgener. Er und

der Verwaltungsrat der Highlight Communications würden sich davon

«nicht beirren oder gar erpressen lassen». Im Interesse der

Constantin/Highlight-Gruppe und aller Aktionäre arbeite man an einer

«grundlegenden Lösung der Situation». Sonderinteressen von Dieter

Hahn spielten dabei keine Rolle.



