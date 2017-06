Zürich (ots) - Brady Dougan, von 2007 bis 2015 Konzernchef bei der

Credit Suisse, hat eine neue Aufgabe. Er ist Managing Partner bei

Scepter Partners und sitzt in deren Steuerungsausschuss. Die

Finanzgesellschaft Scepter hat ihren Sitz auf den Bermudas und ist

mit Filialen in New York und Hongkong präsent. Sie investiert im

Auftrag von Family Offices, vermögenden Unternehmern und global

aktiven Staatsfonds; weiter begleitet sie Firmen bei

Kapitalerhöhungen oder Zukäufen. Bei Scepter ist Dougan mit viel

Finanzprominenz vereint. Zum Management-Team gehört auch Bob Diamond,

ehemaliger Chef der britischen Barclays Bank. Der langjährige

Credit-Suisse-Chef ist in der Welt der Reichen bestens vernetzt. Auch

bei den kapitalkräftigen Staatsfonds kennt er sich aus. Er hatte

stets ein enges Verhältnis zum katarischen und zum norwegischen

Staatsfonds, die beide zu den grössten Aktionären der Schweizer

Grossbank gehören.



Unter Dougan hat die Credit Suisse die Finanzkrise weitgehend

schadlos gemeistert. In die Schlagzeilen geriet er, als ihm 2013

kumulierte Bonus-Zahlungen von über 70 Millionen Franken zugesprochen

wurden. Im Frühling vor zwei Jahren gab er den CEO-Posten bei der CS

auf und verabschiedete sich nach Greenwich im US-Bundesstaat

Connecticut, wo er eine stattliche Liegenschaft mit Umschwung

besitzt. Im Sommer 2015 übernahm Tidjane Thiam als Konzernchef der

Credit Suisse.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90