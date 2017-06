Der Autobauer Audi will ab 2019 sein zweites Elektroautos in Brüssel bauen. In neun Jahren soll mindestens ein Viertel aller verkauften Audis rein elektrisch fahren. Doch auch der Diesel soll eine Rolle spielen.

Audi will ab 2019 im Werk Brüssel sein zweites batteriegetriebenes Auto vom Band laufen lassen - einen viertürigen Grand-Turismo-Sportwagen e-tron Sportback. Bereits ab 2018 soll in Brüssel der Elektro-SUV Audi e-tron gebaut werden. Produktionsvorstand Hubert Waltl sagte am Mittwoch in Ingolstadt, damit "zeigen wir, ...

