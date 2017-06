Lieber Leser,

Fielmann konnte in den vergangenen Tagen wieder wichtiges Terrain zurückerobern. Die Aktie schaffte den Sprung über die Marke von 70 Euro, die vor allem charttechnisch versierten Analysten als bedeutende Grenze galt. Damit hat der Wert jetzt in charttechnischer und in technischer Hinsicht klar einen Hausse-Modus erreicht. Dennoch sind fundamental orientierte Analysten unverändert skeptisch. Zu bedenken ist, dass lediglich 20 % von ihnen die Aktie "kaufen" ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...