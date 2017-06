Zürich (ots) - Der weltgrösste Bierbrauer, AB InBev, hat neu einen

Ableger im Kanton Zug, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten

Ausgabe schreibt. Bei der Anheuser-Busch InBev Procurement handelt es

sich um eine GmbH mit 30 Millionen Franken Stammkapital. «Der

Bierkonzern siedelt seinen globalen Einkauf in Steinhausen an», sagt

eine mit der Angelegenheit vertraute Person.



Offiziell bestätigt AB InBev, dass der «Grossteil des

Topmanagements, das sich um den globalen Einkauf kümmert, seit April

in Zug stationiert ist». Weitere Entscheide zum Standort des globalen

Einkaufs seien noch nicht gefällt. Gleichzeitig betont der Biermulti,

man halte an der Absicht fest, den globalen Einkauf für AB InBev an

einem Standort zu konzentrieren.



Bislang zählt AB InBev im Kanton Zug etwas mehr als 100 Personen,

die von der kürzlich erfolgten Übernahme des Brau-Konkurrenten

SABMiller herrühren. Wie viele der insgesamt 700 Personen der

globalen AB-Procurement-Sparte nach Steinhausen ziehen werden, sei

noch offen, sagt ein Insider. Der Stellenaufbau erfolge in Etappen.

«Ein erster Verlagerungsschritt geschieht nach dem Sommer. Danach

entscheidet das Management über weitere Schritte bis Ende Jahr.»

Bislang koordinierte der Biermulti mit bekannten Marken wie Budweiser

die Beschaffung seiner Rohstoffe und Brauutensilien am

Konzernhauptsitz im belgischen Leuven.



