In Lübeck, Hamburg und an der Ostseeküste haben die Dreharbeiten für 16 neue Folgen der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" begonnen. Zwischen Nord- und Ostsee sind längst nicht nur Idyll und Harmonie zu Hause. Das wissen Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Kriminaloberrat Lars Englen (Ingo Naujoks) am besten. Auch in der 5. Staffel "Morden im Norden" sind sie Tätern in Lübeck und an der Ostsee auf der Spur. Tatkräftig unterstützt wird das Team Kiesewetter/Englen von Polizeiobermeisterin Nina Weiss (Julia Schäfle), Herrn Schroeter (Veit Stübner) und Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek). Staatsanwältin Dr. Hilke Zobel (Proschat Madani) wacht über die korrekten Ermittlungsschritte und Hausmeister Ernst (Jürgen Uter) hat das Lübecker Kommissariat voll im Griff. Auch, wenn es unter den Kollegen hin und wieder kracht - letztlich ist es der eingespielten Teamarbeit zu verdanken, dass die Aufklärungsquote für Morde in Lübeck und Schleswig-Holstein hoch bleibt.



So ermittelt das Team in der neuen Staffel zum Beispiel im Fall einer jungen Frau, die ein Gewaltverbrechen beobachtet hat und entführt wird. Auch fahnden die Ermittler unter Hochdruck nach einem Baby, dessen Mutter in einem Keller gefangen gehalten wurde. Und nach dem tragischen Tod eines jungen Motorradfahrers untersuchen die Kommissare, was hinter dem heimtückischen Anschlag steckt - ein pauschaler Hass auf rasende Biker oder ein persönliches Mordmotiv?



Gedreht wird vom 13. Juni bis 30. November 2017. Zu sehen sind die neuen Folgen voraussichtlich im Frühjahr 2018 im Vorabendprogramm des Ersten.



"Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer ist Anna Neudert. Regie führen Marcus Weiler, Miko Zeuschner, Holger Schmidt und Dirk Pientka. Die Redaktion liegt bei Alena Wessling, Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR).



