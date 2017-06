Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA schüttet für das Geschäftsjahr 2016 46,7 Mio. Euro an Aktionäre aus

Hamburg, 21. Juni 2017

Hauptversammlung 2017 HHLA schüttet für das Geschäftsjahr 2016 46,7 Mio. Euro an Aktionäre aus

Die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat heute beschlossen, eine Dividende in Höhe von 59 Cent je börsennotierter A-Aktie zu zahlen. Damit schüttet die HHLA für 2016 erneut wie schon für 2015 41,3 Mio. Euro an die Aktionäre des Teilkonzerns Hafenlogistik aus. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 65 Prozent des Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter und die liegt wieder am oberen Ende des Ausschüttungskorridors von 50 bis 70 Prozent. Dies bleibt weiterhin ein Eckpfeiler der Dividendenpolitik des Unternehmens. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 99,97 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen.

Die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath betonte in ihrer Rede auf der Hauptversammlung: "Die HHLA steht auf einem soliden Fundament und hat sich eine stabile Nachfrage gesichert, die uns für das laufende Geschäftsjahr 2017 Planungssicherheit verschafft. Um die Zukunftsfähigkeit der HHLA dauerhaft zu stärken, ist es jetzt das Ziel, strategische Handlungsoptionen für das Geschäft von morgen zu erarbeiten. Dazu gehört auch unser Anspruch, Motor des digitalen Wandels im Hamburger Hafen zu sein."

Für den nicht an der Börse gelisteten Teilkonzern Immobilien beschloss die Hauptversammlung, 2,00 Euro je S-Aktie auszuzahlen. Die S-Aktien befinden sich zu 100 Prozent im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Für beide Teilkonzerne zusammengenommen schüttet die HHLA damit insgesamt 46,7 Mio. Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr aus.

Die Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA für das Geschäftsjahr 2016 mit 99,95 Prozent beziehungsweise mit 98,02 Prozent der abgegebenen Stimmen. Titzrath bedankte sich bei dem aus dem Amt scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Dr. Peer Witten für "die von Ihnen geleistete Arbeit, für das konstruktive Miteinander und für die Unterstützung bei meinem Start". Die Hauptversammlung wählte den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube, und Michael Westhagemann, CEO Region Nord der Siemens AG, neu in den Aufsichtsrat.

Zur ordentlichen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG kamen am 21. Juni 2017 rund 850 Aktionäre und Gäste in die Hamburger Messehallen. Damit waren 82,9 Prozent des Grundkapitals präsent (im Vorjahr: 84,4 Prozent).

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung, die Rede der Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath und die begleitende Präsentation sind auf der Webseite der HHLA im Bereich Investor Relations unter "Hauptversammlung" veröffentlicht (hhla.de/hauptversammlung).

