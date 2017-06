Zürich (ots) - Internationale Finanznews und -analysen live on air

in Zürich: Bald startet CNN Money Switzerland, der erste

englischsprachige TV-Wirtschaftssender der Schweiz. Dass CNN

Schweiz-Pläne hegt, war seit Jahresbeginn bekannt. Nun zeigt sich, wo

die Homebase der Finanzprofis liegt. Gemäss Eintrag im

Handelsamtsblatt wird das rund dreissigköpfige Team im vierten Stock

des Medienparks in Zürich-Altstetten arbeiten, berichtet die

«Handelszeitung». Es ist dasselbe Haus, in dem auch «Bilanz»,

«Beobachter», «Handelszeitung» und «Schweizer Illustrierte» sitzen.

Zunächst war September als Starttermin gesetzt, nun dürfte es mit dem

Sendebeginn Oktober werden.



