Liebe Leser,

die US-Tochter der Deutschen Telekom soll mit dem Konkurrenten Sprint fusioniert werden. Nach einer geglückten Fusion möchte die Deutsche Telekom jedoch auch weiterhin das Zepter in der Hand behalten. Neben der Fusion auf dem US-Markt setzt das Telekommunikationsunternehmen auch in anderen Regionen auf die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Die restlichen Anteile des börsennotierten Unternehmens Scout24 wurden verkauft, wodurch 321 Mio. Euro in die Kasse ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...