Macht, Moral, Gier, Gerechtigkeit. Die aufstrebende Politikerin Eva Blumenthal (Rosalie Thomass) wird schonungslos mit dem Politikbetrieb konfrontiert. In der ZDFneo-Dramaserie "Lobbyistin", die derzeit für ZDFneo in Berlin entsteht, verliert die junge Frau durch eine Intrige ihr Bundestagsmandat und wechselt nach einem verlockenden Angebot die Seiten: Als Mitarbeiterin einer Lobbyagentur lernt sie schnell, wie Politik wirklich funktioniert. Und nicht nur das: Ihr neuer Arbeitgeber Wolfgang Zielert (Bernhard Schir) steckt hinter der Intrige, die ihre politische Karriere zerstört hat. Aber warum wurde sie auf die andere Seite geholt? Ist sie nur ein kleines Puzzleteil in einem großen Komplott, um die deutsche Energiewende zu verhindern?



Spontan, schlagfertig und bereit, über Grenzen zu gehen, hat sich die junge Frau zum Ziel gemacht, weitere Hintermänner des Komplotts aufzuspüren. Beim Bemühen, ihre Unschuld zu beweisen, läuft Eva Blumenthal jedoch selbst Gefahr, ihren moralischen Kompass zu verlieren.



Die sechsteilige Dramaserie à 30 Minuten wird von Cologne Film für ZDFneo produziert. Produzenten sind Rainer Marquass und Sabine de Mardt. Regie führt Sven Nagel, der zusammen mit Mika Kallwass auch die Drehbücher schrieb. Die Redaktion im ZDF hat Martin R. Neumann, die Koordination bei ZDFneo Florian Weber. In weiteren Rollen spielen unter anderen Daniel Aichinger, Katharina Wackernagel, Thomas Sarbacher, Peter Benedict, Picco von Groote und Anna Stieblich. Ein Sendetermin in ZDFneo steht nicht fest.



