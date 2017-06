FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Getränkekonzern Diageo greift für einen Zukauf tief in die Tasche. Für die in den USA am schnellsten wachsende Tequila-Marke Casamigos zahlt das Unternehmen zunächst 700 Millionen US-Dollar. Abhängig von der Geschäftsentwicklung in den kommenden zehn Jahren sollen weitere 300 Millionen Dollar fließen.

Casamigos wurde 2013 von Rande Gerber, George Clooney und Mike Meldman ins Leben gerufen. Der Slogan lautete "made by friends for friends", was sich im Namen "Casamigos" (Haus der Freunde) widerspiegelt. 2016 belief sich der Absatz auf 120.000 Einheiten, vor allem in den USA. Ende 2017 sollen es 170.000 Einheiten sein.

Die Transaktion soll in de zweiten Hälfte 2017 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In den ersten drei Jahren nach dem Abschluss werde sie keine Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie habe, so Diageo.

June 21, 2017

