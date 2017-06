Tagesausblick für 22.6.: DAX schwach. Nordex und thyssenkrupp im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Heute präsentierten sich die Aktienmärkte recht wechselhaft. Einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge hat die Ölpreis-Schwäche zunächst für Verunsicherung gesorgt. Am Nachmittag verzogen sich die Wolken wieder ein wenig und der DAX® schob sich wieder in Richtung 12.800 Punkte. Ein ähnliches Bild zeichnete auch die übrigen europäischen Aktienbarometer. Ausnahme bildete der italienische Aktienindex, der vor allem von einer starken Performance der Bankaktien profitierte.

Die Wechselkurse Euro/britisches Pfund sowie Euro/US-Dollar schlossen derweil wenig verändert - ähnlich wieder Anleihenmarkt. Der Ölpreis bleibt hingegen trotz rückläufiger US-Lagerbestände weiter unter Druck.

Morgen stehen erneut einige Wirtschaftsdaten an. Zudem sollten Anleger die Aktien von Nordex und Stada im Auge behalten.

Trader und Anleger aufgepasst:

Unternehmen im Fokus

Einer Meldung auf Thomson Reuters zufolge wird die Zerschlagung der beiden angeschlagenen italienischen Banken Popolare di Vicenza und Veneto Banca angepeilt. Mit der Großbank Intesa Sanpaolo gibt es möglicherweise auch einen potenziellen Käufer der gesunden Teile. Dies trieb die Aktien der italienischen Banken sowie den europäischen Bankenindex teilweise deutlich nach oben.

Thyssenkrupp konnte einen wichtigen Auftrag an Land ziehen. In Rahmen eines Konsortiums erhielt thyssenkrupp den Auftrag zum Bau von fünf Korvetten. Ende vergangener Woche billigte das Parlament in Norwegen den Kauf von U-Booten. Auch hier rechnet sich thyssenkrupp gute Chancen aus.

Die Aktie von Nordex kam kräftig unter Druck. Katalysator war unter anderem ein negativer Analystenkommentar.

Morgen endet die Annahmefrist für das Übernahmeangebot für Stada. Zwar wurde die Frist bereits um zwei Wochen verlängert und die Annahmequote gesenkt. Per Mittwoch lag die Quote erst bei 41 Prozent.

3 Charttechnische Signale

adidas - Rücksetzter unter 20-Tagelinie. Unterstützung bei EUR 168 im Blick

- Rücksetzter unter 20-Tagelinie. Unterstützung bei EUR 168 im Blick Daimler - Aufwärtstrend intakt: MACD long.

- Aufwärtstrend intakt: MACD long. Jungheinrich - bestätigt Ausbruch über 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. MACD long.

Titel wie BMW, Deutsche Börse und thyssenkrupp bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

wichtige Termine

Europa - EZB veröffenlicht Wirtschaftsbericht

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 17. Juni

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.870/12.950/13.070 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.700/12.740/12.800 Punkte

Der DAX® gab zur Eröffnung bereits deutlich nach und pendelte anschließend in einer Range zwischen 12.720 und 12.800 Punkten. Damit konnte die 61,8%-Retracementlinie erfolgreich verteidigt werden und der Index wahrt die Chance auf einen Rebound bis 12.870 Punkte. Die Bären werden jedoch nicht so schnell aufgeben. Kippt der Index unter 12.700 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.650/12.670 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2017 - 21.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2011 - 21.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

