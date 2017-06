Berlin (ots) - 2016 haben rund 25 Prozent der 600 kommunalen Kliniken mit rote Zahlen geschrieben. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) ergänzend zum "Krankenhaus Rating Report", der am Mittwoch beim "Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit" in Berlin vorgestellt wurde. "Für eine ideale Krankenhausstruktur ist vor allem politische Aufrichtigkeit nötig", sagte Bernhard Ziegler, Vorsitzender des Interessenverbandes Kommunaler Krankenhäuser. "Krankenhäuser dürfen keine Profitcenter sein, die Länder müssen sie ausreichend finanzieren, so wie es das Gesetz vorsieht. Die Entscheider in Kommunen, Ländern und Bund sollen einen Dialog mit den Bürgern führen, wie Versorgung aussehen und wie sie finanziert werden sollte."



http://www.tagesspiegel.de/politik/krankenhaus-rating-report-jede- zehnte-klinik-vor-der-insolvenz/19962514.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de