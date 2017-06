Straubing (ots) - Die Wahl sollte May Rückendeckung für harte Brexit-Verhandlungen geben, stattdessen herrscht Chaos. Die Premier ist geschwächt. Die Zukunft der Tory-Chefin ist unsicherer denn je. Immer unverhohlener wird aus den eigenen Reihen Kritik geäußert. Gut möglich, dass May und die 91-jährige Elizabeth II. gestern etwas gemeinsam hatten: dass es ihre letzte Thronrede war.



