BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - An den Börsen Osteuropas hat sich am Mittwoch kein klarer Trend gezeigt. Insgesamt lasteten die weiter schwächelnden Ölpreise auf der Stimmung. Der RTS-Interfax-Index in Moskau sank um 0,78 Prozent auf 973,33 Punkte.

An der Prager Börse fiel der tschechische Leitindex PX um 0,36 Prozent auf 1307,32 Punkte. Die beiden Bankwerte Komercni Banka und Moneta Money Bank gaben jeweils um mehr als ein halbes Prozent nach. Für O2 C.R. Ging es um mehr als 2 Prozent nach unten.

Der ungarische Leitindex Bux gab um 0,12 Prozent auf 35 945,23 Punkte nach. Weiterhin unter Druck stehende Ölpreise belasteten die Aktien des Ölkonzerns Mol . Sie fielen um 1,16 Prozent. Die Anteilssheine des Pharmakonzerns Gedeon Richter büßten 0,53 Prozent ein, während es für OTP Bank und Magyar Telekom um 0,43 Prozent beziehungsweise um 0,85 Prozent nach oben ging.

Die Warschauer Börse stemmte sich gegen das international triste Börsenumfeld. Der Wig-30 gewann 0,63 Prozent auf 2672,33 Punkte. Für den breiter gefassten Wig ging es um 0,53 Prozent auf 61 162,22 Punkte nach oben. Tagessieger im Wig-30 waren Aktien des Energiekonzerns PGE mit einem Plus von 4,56 Prozent. Die Papiere des Bergbaukonzerns KGHM rückten um 3,24 Prozent vor./mik/APA/mis/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0245 2017-06-21/19:15