München/Freising (ots) - Die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Ernährung in Bayern zeigen, dass die Bayern ein hohes Vertrauen in die Region haben: Über 60 % der Bayern haben äußerst großes oder sehr großes Vertrauen zu Lebensmitteln aus der eigenen Region.



Der Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Helmut Brunner, eröffnet am 22. Juni 2017 auf dem Fachsymposium "Wo kommt mein Essen her? Transparenz vom Feld bis auf den Teller" die 5. Bayerischen Ernährungstage. Um belastbare Daten zum Thema "Wo kommt mein Essen her?" zu erhalten, gab das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) eine repräsentative Bevölkerungsumfrage in Auftrag. Das Regionalinstitut für Mittelstandsmarktforschung, RIM Marktforschung GmbH, führte die Bevölkerungsumfrage "Ernährung in Bayern" im Zeitraum vom 04.04. bis zum 18.04.2017 in Auftrag des StMELF durch. Die Grundgesamtheit der Befragten bestand aus allen erwachsenen Personen (18 Jahre und älter) in Privathaushalten im Freistaat Bayern (ca. 10,8 Mio. Personen) mit Internetzugang. Als Befragungsart wendete RIM die Methode "Online Access-Panel" an. An der Umfrage nahmen insgesamt 1.010 Personen teil.



Bayern haben ein hohes Vertrauen in die Region



Wie die Bevölkerungsumfrage "Ernährung in Bayern" zeigt, korreliert das Vertrauen der Bayern in Lebensmittel mit der Nähe des Herkunftsgebiets. Zu Lebensmitteln aus der eigenen Region haben 61 % der Bayern äußerst großes oder sehr großes Vertrauen. Lebensmitteln aus Bayern vertrauen 56 % der bayerischen Bevölkerung.



Regionale Herkunft: Für diese Produkte erwarten Verbraucher Infos



Bayerische Verbraucher erwarten Informationen über die regionale Herkunft am meisten bei Fleisch- und Wurstwaren. So achten laut der aktuellen Umfrage 60 % der Bayern immer oder meistens darauf, woher Fleisch und Wurst kommen. Bei unverpacktem Brot und Backwaren sind es 54 % der Befragten, bei frischem Obst und Gemüse 52 % sowie 51 % bei Milch und Milchprodukten. Bei anderen Lebensmitteln, wie beispielsweise Convenience-Produkten, achten nur 25 % der Bayern immer oder meistens auf die regionale Herkunft.



Hauptentscheidungskriterien: Haltbarkeitsdatum und Zutaten



Ob ein Lebensmittel gekauft wird oder nicht, machen 79 % der Befragten vom Mindesthaltbarkeitsdatum abhängig. Für sie ist es eines der Hauptentscheidungskriterien bei ihrem Einkauf. 50 %t der Bayern achten auf die Zutatenliste und beziehen diese in den Entscheidungsprozess mit ein.



Verpackung: Hauptquelle für Informationen



Informationen über die Herkunft von Lebensmitteln entnimmt nach eigenen Angaben der Befragten der Großteil der Bayern den Informationen auf der Verpackung (82 %). Knapp jeder 5. der Befragten fühlt sich aktuell äußerst gut beziehungsweise sehr gut über die Herkunft von Lebensmitteln informiert. Befragte, die sich selbst als uninformiert einschätzen, zeigen insgesamt wenig Interesse an mehr Informationen. Bei der Aufklärung über die Herkunft von Lebensmitteln spielen derzeit laut Umfrage digitale Medien mit 8 % eine geringe Rolle.



Fazit



Die Ergebnisse verdeutlichen: Das Vertrauen der Bayern in ihre Region ist sehr hoch und die regionale Herkunft von Lebensmitteln ein entscheidendes Kriterium. 61 Prozent der Bayern vertrauen der Region, 56 Prozent Bayern und nur 5 Prozent weltweiten Ursprüngen. Alle Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter www.kern.bayern.de//wissenschaft/165041



Über KErn und die Bayerischen Ernährungstage



Das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) mit Sitz in Freising und Kulmbach bündelt das Wissen rund um Ernährung in Bayern. KErn konzipiert Fachveranstaltungen und unterstützt die bayerische Ernährungswirtschaft. Die Bayerischen Ernährungstage finden alle zwei Jahre im Sommer statt. Ziele des Aktionszeitraumes sind, die Akteure im Bereich Ernährung zusammenzubringen, den Erfahrungsaustausch zu stärken, neue Erkenntnisse aufzubereiten sowie die bayerische Öffentlichkeit für Ernährungsthemen zu begeistern. Um diese Ziele zu erreichen, organisiert das KErn im Rahmen der Ernährungstage eine Reihe von Veranstaltungen wie z. B. das Fachsymposium für Multiplikatoren sowie den Erlebnistag der Ernährung. Bayernweit setzen die 47 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einschließlich der acht Fachzentren für Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Spaziergänge der Lebensmittelherstellung zum Themenschwerpunkt "Wo kommt mein Essen her?" um.



OTS: Kompetenzzentrum für Ernährung KErn newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103972.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen:



Jennifer Vinson Pressebüro Ernährungstage 2017 c/o kommunikation.pur Sendlinger Straße 35 80331 München Tel.: +(49)89-23 23 63-48 Fax: +(49)89-23 23 63-51 E-Mail: presse@ernaehrungstage.de



Nicoleta Culiuc Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) Am Gereuth 4 85354 Freising Tel.: 08161-71-2785 Fax: 08161-71-2793 E-Mail: presse@kern.bayern.de