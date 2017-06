Auf der Pariser Luftfahrtmesse werden zahlreiche Neuheiten der Flugbranche präsentiert. In diesem Jahr stehen insbesondere Flugschreiber im Fokus. Boeing und Airbus fehlen indes die Bestellungen - und die Rivalen.

Die Flugzeugbauer Boeing und Airbus bekommen bei der Pariser Luftfahrtmesse die erwartete Auftragsflaute zu spüren. Am Mittwoch, dem dritten Messetag, gingen kaum noch Bestellungen ein. Der Fokus lag auf Neuerungen wie einem elektrischen Antrieb für Flugzeugfahrten am Boden und einem Flugdatenschreiber, der bei einem Absturz ins Meer aus dem Flugzeug geschleudert wird und langwierige Suchaktionen am Meeresboden überflüssig machen soll. Von der neuen Konkurrenz durch Flugzeugbauer aus Russland und China war auf der Messe derweil wenig zu sehen.

"Niemand hat diesmal eine große Auftragsflut erwartet", sagte der Chef des Münchner Triebwerksbauers MTU, Reiner Winkler. Bei den modernisierten Mittelstreckenjets A320neo und Boeing 737-MAX müssten die Hersteller erst einmal ihre Auftragsberge abarbeiten. Kunden haben insgesamt mehr als 8000 dieser Maschinen bestellt. MTU baut einen Teil der Antriebe für die A320neo, die unter Führung des US-Herstellers Pratt & Whitney entwickelt wurden.

Für die kaum gefragten größten Modelle Airbus A380 und Boeing 747-8 könnten die Hersteller neue Bestellungen ...

