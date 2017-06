Lieber Leser,

derzeit ist die Aktie von Vonovia nach Ansicht charttechnischer Analysten in bester Verfassung. Die Aktie konnte in den zurückliegenden Handelstagen immerhin 2 % aufsatteln. Im Zuge dessen ist am 16. Juni sogar ein neues 6-Monats-Hoch erreicht worden, das es nun gelte zu überwinden. Auch das bisherige Allzeithoch bei 36,81 Euro sei demnach vergleichsweise nahe. Es fehlen nur noch 1,5 %, dann wäre auch dieser Topwert erreicht. Darüber ergeben sich nach ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...