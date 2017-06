Liebe Leser,

obwohl es in den letzten Wochen zu keinen größeren Kursanstiegen bei Bank of America gekommen ist, hat sich die Aktie auf Jahressicht positiv entwickelt. Die Regulierung der Banken in den USA soll gelockert werden und könnte dadurch höhere Dividenden mit sich bringen.

Vorgaben an Stresstest sollen gelockert werden

Die Aktionäre von Banken in den USA blicken gespannt auf die Entwicklung der Regularien in den nächsten Wochen. Durch die Lockerung ... (Johannes Weber)

