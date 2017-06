Einige Erfahrungen im Lebensmittelbereich hat der Konzern bereits mit "Amazon Go" (Supermarkt ohne Kassen und Kassierern) und "AmazonFresh Pickup" (der Kunde bestellt online, holt die Ware jedoch persönlich ab) sammeln können, wobei diese beiden Projekte lediglich Tests und nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich waren. Whole Foods ist Premiumanbieter Mit der Whole Foods Transaktion sichert sich Amazon über 460 Geschäfte in den USA und Kanada - macht einen großen Schritt in die klassische Supermarkt-Branche. Experten erwarten durch den Deal enormen Konkurrenzdruck für bisher etablierte Unternehmen wie Wal-Mart (Aktienkurs von -4% seit Ankündigung) und Kroger (Aktienkurs von -25% seit Ankündigung), welche...

Den vollständigen Artikel lesen ...