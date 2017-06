Eine Explosion, dann fallen Schüsse: Nach Großbritannien und Frankreich ist nun wieder Belgien Ziel eines Terrorangriffs geworden. Der Täter kam aus der vielleicht bekanntesten Hochburg von Islamisten in Europa.

Brüssel ist offensichtlich nur knapp einem folgenschweren islamistischen Terroranschlag im Zentralbahnhof entgangen. Der am Dienstagabend von Sicherheitskräften erschossene Mann habe in einer Gruppe von Reisenden einen mit Nägeln und Gasflaschen gefüllten Koffer zur Explosion bringen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es handele sich um einen 36 Jahre alten Marokkaner, der nach ersten Hinweisen mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sympathisierte.

Der Mann lebte in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek. Sie ist als Hochburg von Islamisten bekannt.

Der Attentäter war am Dienstagabend im Zentralbahnhof in der Innenstadt von Sicherheitskräften getötet worden, nachdem er sich ihnen "Allahu akbar" (Gott ist groß) schreiend genähert hatte. Zuvor hatte der Mann nach Angaben der Ermittler gegen 20.45 Uhr versucht, seinen Koffer in die Luft zu sprengen.

Es gab nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst eine kleine und anschließend eine etwas größere Explosion. Dabei wurde niemand verletzt. Doch sagte Behördensprecher Eric Van der Sijpt: "Es war klar, dass er ...

