Die Jahrhunderte alte Nuri-Moschee einst galt als symbolische Eroberung für die IS-Extremisten: In der Moschee hatte sich IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 nach der Ausrufung des Kalifats erstmals öffentlich gezeigt.

Kämpfer der Islamisten-Miliz IS haben nach Darstellung des irakischen Militärs in Mossul die Große Moschee von al-Nuri in die Luft gesprengt. Die Moschee und das Minarett seien zerstört worden.

In der mittelalterlichen Moschee mit dem schiefen Minarett hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi vor drei Jahren in ...

