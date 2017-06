Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai erneut gestiegen, allerdings mit deutlich geringerem Tempo als zuvor. Wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab, nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent zu. "Während die Lohnsteuer weiterhin hohe Zuwächse verbuchen konnte, waren im aufkommensschwachen Veranlagungsmonat Mai bei der veranlagten Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer im direkten Vorjahresvergleich Rückgänge zu verzeichnen", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht.

Die Steuereinnahmen des Bundes verringerten sich nach Verrechnung von Bundesergänzungszuweisungen um 1,6 Prozent gegenüber Mai 2016 auf 22,1 Milliarden Euro. Ein leichter Anstieg des Bundesanteils an den gemeinschaftlichen Steuern sei durch einen Rückgang der Einnahmen aus den Bundessteuern und einen leichten Anstieg der Eigenmittelabführungen an die Europäische Union ins Minus gedrückt worden. Die Steuereinnahmen der Länder nahmen dagegen um 3,1 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro zu.

Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Mai auf rund 48,4 Milliarden Euro. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 legten die Steuereinnahmen insgesamt um 5,6 Prozent auf 262,7 Milliarden Euro zu. Der Bund verzeichnete eine Steigerung um 9,6 Prozent, und die Länder kamen auf ein Plus von 6,4 Prozent. Zuletzt waren die Steuereinnahmen im April um 5,8 Prozent gestiegen.

Der Wirtschaft bescheinigten die Ökonomen aus dem Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) eine unverändert gute Verfassung. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem soliden Aufschwung", erklärten sie. Die Aufhellung der weltwirtschaftlichen Entwicklung, niedrige Zinsen, moderate Preise und eine positive Dynamik am Arbeitsmarkt stellten weiterhin günstige makroökonomische Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung des Aufschwungs dar. "Am aktuellen Rand deuten die Konjunkturindikatoren darauf hin."

Die solide konjunkturelle Dynamik zeige sich auch in den jüngsten Aufwärtsrevisionen der Wachstumsprognosen einiger Wirtschaftsforschungsinstitute. "Schließlich zeigt sich die robuste wirtschaftliche Entwicklung auch in den Steuereinnahmen", konstatierten Schäubles Experten. Der Arbeitsmarkt entwickele sich weiterhin sehr positiv, und der Verbraucherpreisindex für Deutschland sei im Mai im Vorjahresvergleich mit 1,5 Prozent wieder etwas schwächer gestiegen als im Vormonat.

