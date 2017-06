Das Portfolio von Speedway bietet branchenführende Performance und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse für den Einzelhandel, das Gesundheitswesen, den Logistikbereich und das verarbeitende Gewerbe





SEATTLE, 21. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impinj (PI (https://finance.yahoo.com/quote/PI?p=PI)), ein führender Anbieter von RAIN-RFID-Lösungen, stellte heute Impinj Speedway R120 vor, einen Reader der Enterprise-Klasse mit einem Anschluss, der RAIN-RFID-fähige Elemente mit dem Internet verbindet. Das Speedway-Reader-Portfolio umfasst jetzt drei Modelle, die eine, zwei oder vier Antennen und mit Erweiterung bis zu 32 Antennen unterstützen. Speedway-Reader bieten branchenführende Leistung mit bewährter Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse und ermöglichen es Benutzern, ihre Reader-Auswahl für Anwendungen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, in der Logistik und im verarbeitenden Gewerbe individuell anzupassen.

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93d26362-565c-478a-b87b-3e11f314e335 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93d26362-565c-478a-b87b-3e11f314e335)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67a2da82-1a6a-4e1c-949b-29f8c51b7fb6 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67a2da82-1a6a-4e1c-949b-29f8c51b7fb6)

Speedway R120 Reader bieten Sichtbarkeit auf Elementebene für Anwendungsfälle wie intelligente Umkleidekabinen, interaktive Produktauslagen und Bestandsmanagement. Bei Leseraten von bis zu 200 Elementen pro Sekunde sind Speedway R120 Reader für einzelne Lesezonen optimiert, können jedoch auf acht Lesezonen erweitert werden. Der Speedway R120 Reader, der ab sofort verfügbar ist, hat standardmäßig einen Antennenanschluss. Mit dem Impinj R120 Port Pack ist ein Upgrade auf acht Antennenanschlüsse möglich. Außerdem enthält das Port Pack einen Impinj-Antennen-Hub und einen GPIO-Adapter.

"Unsere Kunden wünschten sich einen Reader mit einem Anschluss, der die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit von Speedway bietet", sagte John Frederiksen, Senior Director für Produktmanagement bei Impinj. "Der Speedway R120 Reader erhöht den Wert der Speedway-Familie und ermöglicht Unternehmen die Auswahl des Modells, das für sie am besten geeignet ist. Zudem verfügen wir über ein Portfolio, das eine einfache Skalierbarkeit ermöglicht, um zusätzliche Anwendungsfälle abzudecken, wenn sich die Geschäftserfordernisse ändern."

Das Portfolio von Speedway ist Teil der Impinj-Plattform, die RAIN-RFID-Endpunkte, Konnektivität und Software umfasst. Die Impinj-Plattform sendet Item Intelligence-Daten - die Identität, die Position und die Authentizität eines Elements - drahtlos an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen, wodurch Unternehmen ihre Effizienz verbessern, den Absatz steigern und ihre Kunden begeistern können. Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden die Impinj-Plattform, um Elemente mit Anwendungen zu verbinden und so das Internet der Dinge zu ermöglichen.

Mit den Tools für die Anwendungsentwicklung und dem Hardwarezubehör, die das Speedway-Portfolio anbietet, können die Benutzer die Lösungsentwicklung beschleunigen und Deployments skalieren, wenn sich die Geschäftserfordernisse ändern. Weitere Informationen zum Speedway R120 Reader und zu den Impinj-Konnektivitätsprodukten finden Sie unter: www.impinj.com/platform/connectivity (http://www.impinj.com/platform/connectivity).

Über Impinj

Impinj (http://www.impinj.com/) (NASDAQ:PI) ist ein führender Anbieter von RAIN-RFID-Lösungen. Die Impinj-Plattform verbindet Milliarden alltäglicher Dinge wie Kleidung, medizinische Geräte, Autoteile, Führerscheine, Lebensmittel und Gepäck mit Anwendungen, z. B. Bestandsmanagement, Patientensicherheit, Asset-Tracking und Authentifizierung von Elementen, und bietet so Unternehmen Echtzeitinformationen zu Dingen, die sie herstellen, verwalten, transportieren und verkaufen. Die Impinj-Plattform liefert der digitalen Welt drahtlos Informationen zur eindeutigen Identität, der Position und der Authentizität dieser Elemente, die sogenannten Item Intelligence-Informationen, die nach Ansicht von Impinj das Wesen des Internets der Dinge darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf www.impinj.com (http://www.impinj.com/).

Medienkontakt

Jill West

Director, Marketing Communications

jwest@impinj.com

+1-206-834-1110

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Impinj, Inc. via Globenewswire