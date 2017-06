Wie das Handelsblatt berichtete, strebt die Deutsche Bank offenbar einen Verkauf ihres spanischen Privatkundengeschäfts an. Potentielle Interessenten können bis Mitte Juli eine Offerte abgegeben. In Deutschland treibt die Bank hingegen die Reintegration der Postbank voran und ist demnächst mit 20 Millionen Privatkunden bestens auf die Zinswende vorbereitet, die EZB Chef Draghi verbal in Aussicht gestellt hat. ...

