VOLKSWAGEN - Seit der Dieselaffäre propagiert das Volkswagen-Management den Kulturwandel, der nun auch den Personalbereich erfassen soll. Im Interview spricht VW-Personalvorstand Karlheinz Blessing über die Abschaffung des Assessment-Centers, Bewährungsfristen für den Führungskräfte-Nachwuchs und eine Fast Lane für Frauen. (Handelsblatt S. 14)

DUCATI - Der Motorradbauer Harley Davidson gehört nach Informationen von Insidern zu einem halben Dutzend potenziellen Interessenten für die Volkswagen-Motorradmarke Ducati. Auch der indische Anbieter Bajaj Auto und die Finanzinvestoren KKR, Bain Capital, Permira und Investindustrial arbeiteten an Geboten, erfuhr Reuters von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Die Preisvorstellung von Volkswagen liege bei 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro, heißt es. (Börsen-Zeitung S. 7)

EWE - Der Oldenburger Energieversorger EWE plant den Bau der "größten Batterie der Welt". Dazu will das Energieunternehmen Salzkavernen nutzen. Mit einem neuen technischen Verfahren sei es möglich, Elektrizität in großen Mengen umweltfreundlich in salzigem Wasser zu speichern, nachdem es mit speziellen Kunststoffen angereichert worden sei, sagte der zuständige Geschäftsführer Peter Schmidt. (FAZ S. 17)

DEUTSCHE BAHN - Noch vor der Bundestagswahl wollen der Bund und die Deutsche Bahn die Planung von Schienenprojekten auf neue Füße stellen, um die Vorhaben zügiger und kostengünstiger umzusetzen - einschließlich einer frühen und umfassenden Bürgerbeteiligung. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla wollen den Vertrag, der unter dem sperrigen Namen "Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung" kursiert, noch vor der Sommerpause unterzeichnen. In diesen Tagen werden die Ausschüsse des Bundestages darüber informiert. Vor allem die Haushälter blicken mit Argusaugen darauf; ihnen ist die Finanzierung der Bahn generell nicht transparent genug. (FAZ S. 19 und 23)

OTTONOVA - Ottonova mischt den Markt der Krankenversicherer auf: Erstmals seit 17 Jahren ist in Deutschland ein neuer privater Krankenversicherer gestartet. Gründer Roman-Marcus Rittweger will die seiner Meinung nach vergleichsweise träge gewordene Branche aufmischen. "Wir wollen der Tesla der Krankenversicherer sein", sagt Rittweger im Interview. (Handelsblatt S. 30)

INBEV - Der deutsche Biermarkt gerät in Bewegung. Weltmarktführer Anheuser-Busch Inbev stellt nach Informationen aus Bankenkreisen zwei Traditionsmarken zum Verkauf: das vor allem in Ostdeutschland beliebte Pils-Bier Hasseröder und die Altbierbrauerei Diebels. "Wir sprechen mit einer begrenzten Zahl von Investoren, die eine fokussiertere Strategie für diese Marken fahren können", bestätigt ein Sprecher. Man befinde sich dabei aber noch in einem sehr frühen Stadium. (Welt S. 12)

