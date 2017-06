MEDIENMITTEILUNG

Wechsel in der Konzernleitung von Forbo

Matthias P. Huenerwadel, Geschäftsbereichsleiter Flooring Systems, wird Forbo nach zwölf Jahren in der Konzernleitung per Ende 2017 verlassen. Jean-Michel Wins, heutiger Geschäftsbereichsleiter Movement Systems, wird seine Nachfolge im Januar 2018 antreten. Als neuer Geschäftsbereichsleiter Movement Systems wird Marc Richard Deimling per Januar 2018 neu zu Forbo stossen.

Baar, 22. Juni 2017

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG hat Jean-Michel Wins per Januar 2018 zum Leiter des Geschäftsbereichs Flooring Systems ernannt. Jean-Michel Wins ist 50 Jahre alt, belgischer Staatsbürger und leitet seit Anfang Januar 2013 erfolgreich den Geschäftsbereich Movement Systems.

Der heutige Geschäftsbereichsleiter von Flooring Systems, Matthias P. Huenerwadel, wird Forbo nach zwölfjähriger erfolgreicher Tätigkeit per Ende 2017 verlassen um eine neue Herausforderung ausserhalb der Gruppe anzunehmen.

Der Verwaltungsrat dankt Matthias P. Huenerwadel für seine sehr gute Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Der Verwaltungsrat hat Marc Richard Deimling per Januar 2018 zum Leiter des Geschäftsbereichs Movement Systems und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er ist 46 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und ist seit 2008 CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung bei der TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH in Linz, Österreich.

Der Verwaltungsrat wünscht Jean-Michel Wins und Marc Richard Deimling viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik. Das Unternehmen beschäftigt über 5 300 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 24 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 45 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit insgesamt 36 Ländern. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2016 betrug CHF 1 185,5 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.

Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontaktperson:

This E. Schneider

Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Telefon +41 58 787 25 49

Fax +41 58 787 20 49

(www.forbo.com: http://www.forbo.com)