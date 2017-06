Biotest AG: Biotest erreicht 2. Meilenstein bei Ausbauprojekt Biotest Next Level

DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges Biotest AG: Biotest erreicht 2. Meilenstein bei Ausbauprojekt Biotest Next Level 22.06.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

/ PRESSEMITTEILUNG

Biotest erreicht 2. Meilenstein bei Ausbauprojekt Biotest Next Level

- Behörden erteilen baurechtliche Abnahme des Gebäudes

- Umzugsaktivitäten der Labore und der Büros für die Produktion starten noch im Juni

Dreieich, 22. Juni 2017. Im Rahmes des Ausbauprojekts Biotest Next Level wird Biotest am Standort Dreieich über 250 Mio. EUR investieren, die Produktionskapazität mehr als verdoppeln und etwa 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Nach der Fertigstellung des Rohbaus von Biotest Next Level im Oktober 2015 wurde nun innerhalb des Zeitplans der 2. Meilenstein mit der baurechtlichen Abnahme des Gebäudes erreicht. Damit ist ein weiterer Schritt zur vollständigen Inbetriebnahme der neuen Anlage erreicht, die in etwa 2 - 3 Jahren den Regelbetrieb aufnehmen wird und bei deren Hochfahren noch erhebliche finanzielle Belastungen anfallen werden.

Die Erteilung der baurechtlichen Freigabe zur Nutzungsaufnahme ist Ergebnis der intensiven Prüfung durch die Bauaufsicht des Kreises Offenbach.

Voraussetzung dafür war u.a. der Nachweis, dass die sicherheitstechnisch relevanten Anlagen wie Brandmeldeanlage, Feuerlöscheinrichtungen und Alarmanlage - vor allem auch im technischen Zusammenspiel - einwandfrei funktionieren. Schlüssel zum Erfolg war neben dem engagierten Einsatz des ganzen Projektteams die detaillierte Planung der Vorbereitungen sowie der durchzuführenden Tests in Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen.

Durch die ausgestellte Freigabe werden nun im Juni 2017 die Umzugsaktivitäten im Labor sowie die Umzüge in die Büros der Produktion wie geplant durchgeführt.

"Mit Erreichen dieses Meilensteins sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen, die mit BNL gesteckten Ziele des Unternehmens zu erreichen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich dem ganzen Team für die tolle Leistung danken.", sagte Dr. Bernhard Ehmer, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Prime Standard Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

22.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Biotest AG Landsteinerstraße 5 63303 Dreieich Deutschland Telefon: 0 61 03 - 8 01-0 Fax: 0 61 03 - 8 01-150

E-Mail: investor_relations@biotest.de Internet: http://www.biotest.de ISIN: DE0005227235, DE0005227201

WKN: 522723, 522720 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

585173 22.06.2017

ISIN DE0005227235 DE0005227201

AXC0031 2017-06-22/07:00