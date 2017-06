FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HZBB XFRA DE0006791809 KANAM GRUNDINVEST FDS 3.000 EUR

MO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.053 EUR

DW2 XFRA VG2506391011 DESWELL INDS INC. DL-,01 0.063 EUR

49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.305 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.386 EUR

5M71 XFRA US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01 0.213 EUR

IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.574 EUR

SCF XFRA US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 0.837 EUR

EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.452 EUR

TXC2 XFRA PTTD10AM0000 TEIXEIRA DUARTE EO 0,50 0.002 EUR

D7V XFRA ID1000060007 MAYORA INDAH RP 20 0.001 EUR

UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.295 EUR

J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.256 EUR

LSU1 XFRA GB0031809436 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.133 EUR

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.045 EUR

B9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.160 EUR

HHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN U.LOG.A-SP 0.590 EUR

AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. 4.000 EUR

KGR XFRA DE0006336001 LEWAG HOLDING AG 0.400 EUR

C2L XFRA CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1 0.028 EUR

HUP1 XFRA CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL H YC 1 0.038 EUR

C6T XFRA CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 0.037 EUR

CYY XFRA CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1 0.026 EUR

NBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.391 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.118 EUR

SAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.004 EUR

TEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.012 EUR

NNIC XFRA US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 0.687 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.179 EUR

CI9 XFRA CNE1000016V2 CITIC SECURITIES H YC 1 0.046 EUR

DPG XFRA US69342Q1040 DTEK DNIPROE.ADR1/10/UH25 1.649 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.227 EUR

6BG XFRA GB00B759CR16 BGEO GROUP PLC LS 0,01 0.969 EUR

ZGC XFRA CNE100001LY0 ZHENGZHOU COAL M.+M.H YC1 0.001 EUR

EYP XFRA GRS359353000 EYDAP S.A. INH EO 0,6 0.110 EUR