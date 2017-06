FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %

C0V XFRA CNE100001QW3 CHINA EVERB.BANK CO.H YC1 0.013 EUR

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.054 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.278 EUR

AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.103 EUR

7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.359 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.269 EUR

GAN XFRA ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.670 EUR

ST5 XFRA DE000A0LR936 STEICO SE 0.180 EUR

HPBK XFRA DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA 0.150 EUR

HAE1 XFRA DE000A0EQVT2 HAEMATO AG WND.GEN.1 UNB. 9.000 %

MBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.260 EUR

TUR XFRA DE0007504508 TURBON AG O.N. 0.600 EUR

MUT3 XFRA DE0006614035 MINERALBR.UEBERK.-VZ- 0.390 EUR

MUT XFRA DE0006614001 MINERALBR.UEBERKINGEN ST 0.310 EUR

HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.047 EUR

1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 0.001 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.025 EUR

TNHA XFRA BMG8979V1046 TOWN HEALTH INTL M.GR.NEW