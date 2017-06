FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

ZUW XFRA CY0100120910 DEEP SEA SUPPLY DL -,02

FE9 XFRA CA33833E1034 FJORDLAND EX

CZW XFRA BMG215AW1055 CN ZENITH CHEM.GR. HD-,10

T08 XFRA CA8798541071 TEMPLE HOTELS INC.

XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN.

GQTV XFRA MHY2109Q5075 DRYSHIPS INC. 5/17 DL-,01